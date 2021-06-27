نجم برشلونة على رادار باريس سان جيرمان

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن باريس سان جيرمان الفرنسي يرغب في التعاقد مع أحد نجوم برشلونة الإسباني في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





ونقلت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية عن تقارير صحفية فرنسية أن النادي الباريسي أبدى اهتمامه بنجم خط وسط برشلونة البوسني ميراليم بيانيتش.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بيانيتش لم يقدم موسم جيد مع البارسا بعد أن انضم إلى الفريق في الصيف الماضي قادماً من يوفنتوس الإيطالي، حيث كان على دكة البدلاء معظم الوقت.



