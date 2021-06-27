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اتحاد الكرة يرشح هذا الرباعي للمشاركة فى بطولات أفريقيا

الأحد 27/يونيو/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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استقر مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الاتحاد المصري لكرة القدم بقيادة أحمد مجاهد، على ترشيح أربعة أندية للمشاركة في بطولات أفريقيا في الموسم الجديد.

المرشحون للمشاركة في بطولات أفريقيا 

وحدد مسؤولو الجبلاية أندية الأهلي والزمالك والمصري البورسعيدي وسموحة السكندري للمشاركة فى النسخة الجديدة من بطولات أفريقيا، فى حالة عدم موافقة الكاف على مد مهلة تحديد الفرق المصرية المشاركة فى البطولات للموسم الجديد.

ويجهز مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا لإرساله إلى الكاف في الساعات القليلة المقبلة لمد مهلة تحديد الأندية المصرية المشاركة فى بطولات أفريقيا بالموسم الجديد، لتنتهى يوم 30 يوليو المقبل بدلا من 30 يونيو الجارى كما حدث مع ليبيا والمغرب.

من جانبه كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه حال رفض مسؤولو الكاف مد المهلة سيتم تطبيق اللائحة التى تنص على أنه فى حالة طلب الاتحاد الأفريقي تحديد الفريق المصرية المشاركة فى بطولات أفريقيا قبل انتهاء الموسم، يتم ترشيح الفرق الأربعة الأولى فى جدول الدوري المصري وقت الاختيار.

وأتم المصدر موضحا أن حال عدم تساوى الفرق فى عدد المباريات، يتم تطبيق الجدارة الرياضية من خلال المعادلة التالية "عدد النقاط التى حصدها كل فريق مقسوما على عدد المباريات التى لعبها".

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بطولات افريقيا الزمالك الدوري المصري الأهلي اتحاد الكرة

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