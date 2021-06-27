قبل ساعات من إعلان أسماء الفائزين.. "الثقافة" تكشف تفاصيل جائزة "المبدع الصغير"

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، إنه سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين بجائزة الدولة للمبدع الصغير، الأحد، والتي تنظمها الدولة تحت رعاية السيدة انتصار السيسي زوجة رئيس الجمهورية.





وأضافت "عبدالدايم" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج"من مصر" المذاع على فضائية"سي بي سي" أن جائزة الدولة للمبدع الصغير يمثل حدث فريد، خاصة أن هذه الجائزة تضاهي جوائز الإبداع وجوائز الدولة عمومًا ولكن في مراحل عمرية صغيرة تم تقسيمها من سن 5 سنوات إلى 12 سنة ومن 12 إلى 18 سنة.





وأشارت إلى أن عدد المتقدمين للجائزة وصل إلى أكثر من 4600 مبدع من 27 محافظة وحُصرت أعداد المتقدمين، وكانت نسبة مشاركة الإناث ضعف الذكور، بالإضافة إلى مشاركة بعض من أصحاب ذوي الهمم وعدد آخر من دور وجمعيات الرعاية.



