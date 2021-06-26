موقف غريب من جاريث بيل بعد مواجهة ويلز والدانمارك

ترك قائد ويلز جاريث بيل، مقابلة صحافية بعد سؤاله عن مستقبله على الصعيد الدولي مع منتخب بلاده عقب الهزيمة 0-4 أمام الدنمارك في دور الستة عشر ببطولة أوروبا 2020 لكرة القدم اليوم السبت.





وانتقد روبرت بيدج مدرب ويلز القرار وقال إن لاعبه بيل البالغ عمره 31 عاماً اتخذ التصرف الصحيح بترك المقابلة في جانب الملعب.





وقال مراسل هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) قبل أن يترك بيل المقابلة "أعرف أنه تم سؤالك بالأمس، إذا كانت هذه ستكون مباراتك الأخيرة مع ويلز ولقد قلت إنك تريد اللعب لعام آخر على الأقل".





وأبلغ بيدج الصحافيين "مثل أي لاعب آخر في غرفة اللاعبين الآن، هو يشعر بالإحباط. لماذا يريد الإجابة على سؤال عن مستقبله؟".





وأضاف "بالنسبة لي هذا سؤال غير مبرر. ما الهدف من هذا السؤال لحظه خروجه من الملعب بعد الهزيمة؟ المشاعر تكون قوية لذا هو فعل التصرف الصحيح بترك المقابلة والتفكير بهدوء".





وكان بيل قال أيضاً إن القرارات التحكيمية سارت ضد ويلز التي أنهت المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد هاري ويلسون بسبب خطأ عنيف.





وأصر بيل على أن زميله المهاجم كيفر مور تعرض لخطأ خلال هجمة بناء الهدف الثاني بعد الاستراحة، وهو الهدف الذي قضى على آمال ويلز في العودة إلى المباراة.





وأضاف بيل "لا يتعلق الأمر بشكل رغبتنا في بدء المباراة. استقبلنا الهدف وتغيرت الأمور قليلاً. دخلنا الشوط الثاني واهتزت شباكنا وهو ما قتل المباراة".



