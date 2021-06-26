بالأرقام.. التاريخ يُرجح كفة الأهلي أمام أندية جنوب إفريقيا قبل مواجهة كايزر تشيفز

تأهل فريق الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الرابعة عشر في تاريخه، وذلك بعدما تغلب على فريق الترجي التونسي 3-0 في إياب الدور نصف النهائي للبطولة القارية.





سجل ثلاثية الأهلي في شباك الترجي، علي معلول بالدقيقة 38، ومحمد شريف بالدقيقة 56، وحسين الشحات بالدقيقة 68، ليتأهل المارد الأحمر لنهائي البطولة القارية بعد فوزه ذهابا 1-0، وسيواجه في النهائي فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي بعد صعوده على حساب الوداد المغربي.





تاريخ مواجهات الأهلي ضد أندية جنوب إفريقيا





وتقابل الاهلي مع أندية جنوب إفريقيا في 25 مباراة رسمية سابقة في البطولات القارية بواقع (7 مباريات ضد صنداونز، 6 مباريات ضد أورلاندو بيراتيس، مباراتين ضد أياكس كيب تاون، وبلاتينيوم ستارز، وسوبر سبورت، وبيدفيست، ومباراة وحيدة ضد كايزر تشيفز).





حقق الأهلي 12 انتصارًا ضد أندية جنوب إفريقيا في مواجهاتهم بالبطولات القارية، وخسر 6 مباريات وتعادل في 7 مباريات، سجل لاعبوه 32 هدفا، واستقبلت شباكه 23 هدفا.





وستقام مباراة الأهلي وكايزر تشيفز الجنوب إفريقي في نهائي البطولة يوم 17 يوليو المقبل في المغرب.