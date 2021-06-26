أول تعليق من موسيماني بعد تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

عبر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن سعادته الكبيرة بعد فوز فريقه على الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون مقابل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وتأهله للمباراة النهائية.





وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي بعد المباراة :"مباراة لم نبدأها بشكل جيد لأننا كنا متوترين للحفاظ على النتيجة، وبصراحة الترجي بدأها بشكل جيد".





وأضاف :"المهم هو كيف ننهي المباراة وليس كيف نبدأها ونجحنا في تحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية".





وتابع :"ستفدنا من طرد الترجي وكان مستحقا لأنه منع طاهر من تسجيل هدف محقق".





وزاد :"بداية المباراة أعطت الجميع انطباعا خاطئا عن النتيجة ولكني كنت أعلم أن اللقاء سيكون مفتوحا وأخبرت اللاعبين بذلك".





وواصل :" على أي حال استحوذنا على الكرة طوال ال٩٠ دقيقة في تونس أمام الترجي وتمكنا من التأهل للمباراة النهائية".





وأثنى موسيماني على تقنية الفيديو المساعد قائلا :" الڤار كان عادلا ومنحنا ركلة جزاء مستحقة ".





وأشار :" الترجي فريق كبير ومحترم لكننا قتلنا المباراة بالهدف الثاني".





وأوضح :"سعيد بالوصول للنهائي الثاني تواليا لكن صراحة كنت أتوقع ذلك ليس لأننا فريق كبير ولكن لأننا قدمنا كل علينا لنكون هناك".





ووجه موسيماني رسالة لجماهير الأهلي قائلًا :"أقول للجماهير لديكم فريق كبير فاز على صن داونز والترجي وسيمبا وسجلنا العديد من الأهداف".





وزاد في رسالته للجماهير :"عليكم أن تتحلوا بالصبر علينا، لسنا أفضل فريق حاليا ولكننا نحاول تقوية الفريق ويتبقى لدينا خطوة للتتويج باللقب".





وأكد :"لن أقول لو كانت الجماهير هنا لكنا فعلنا كذا وكذا.. ولكن حقيقة الفريق يفتقد جماهيره بشدة".





وفسر :"أجريت تغييرات هجومية لأننا كنما متقدمين بثلاثية وعلينا أن نواصل الهجوم ومن غير المنطقي أن اترك المباراة وأدافع".





وعن سبب تغيير محمد مجدي أفشة ومحمد شريف قائلًا :" تغيير أفشة وشريف من أجل الحفاظ عليهما.. كما أن محمود كهربا ووليد سليمان استحق كلا منهما التواجد في مباراة اليوم".





وتطرق للحديث عن مواجهة كايزر تشيفز في المباراة النهائية قائلًا :"كايزر تشيفز أحد أكبر فرق جنوب إفريقيا وحقيقة هو أكبر من صن داونز جماهيريا، لكن في السنوات الاخيرة صن داونز كان أقوى".





وأكمل :" لا يمكن أن نقول مباراة كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال سهلة، لأنه فريق قوي ومنظم دفاعيا وقادر على الفوز بالمباريات رغم عدم تسجيله الكثير من الأهداف".



