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الفيدرالي الأمريكي يدرج عملة "تيثر" ضمن "تحديات الاستقرار المالي"

السبت 26/يونيو/2021 - 11:25 م
بوابة الفجر
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اعتبر مسؤول كبير في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أن عملة ”تيثر“ المشفرة، تمثل مخاطر على استقرار النظامالمالي، حسبما ذكر موقع ”كوين ديسك“ المتخصص في العملات المشفرة.


وفي عرض تقديمي، أدرج إريك روزنغرين، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، عملة ”تيثر“ ضمن ”تحديات الاستقرار المالي“ التي يراقبها البنك المركزي الأمريكي.

وأدرج روزنغرين العملة المستقرة ضمن ما أسماه ”المعوقات الجديدة“ لأسواق الائتمان قصيرة الأجل.


وعلل روزنغرين موقفه إزاء ”تيثر“ بقوله إن ”السبب الذي جعلني أتحدث عن تيثر والعملات المستقرة هو أنك إذا نظرت إلى محفظتها، فإنهاتبدو في الأساس كمحفظة لصندوق سوق المال الرئيس ولكن ربما تكون أكثر خطورة“.


وفي هذا الصدد قال روزنغرين ”أعتقد أننا بحاجة إلى التفكير على نطاق أوسع بشأن ما يمكن أن يعطل أسواق الائتمان قصيرة الأجلبمرور الوقت، وبالتأكيد فإن العملات المستقرة هي أحد العناصر“.


وتابع ”أشعر بالقلق من أن سوق العملات المستقرة حاليا، غير منظم إلى حد كبير مع نموه“.



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