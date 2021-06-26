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إيطاليا تعبر النمسا بشق الأنفس وتتأهل إلى ربع نهائي أمم اوروبا

السبت 26/يونيو/2021 - 11:39 م
كييزا
كييزا
وكالات
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صعد المنتخب الإيطالي إلى دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) بعدما حقق انتصارا صعبا أمام نظيره النمساوي وتغلب عليه 2 - 1 اليوم السبت على ملعب "ويمبلي" في مباراة استمرت لوقت إضافي، ضمن منافسات دور الستة عشر للبطولة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي ثم تقدم المنتخب الإيطالي في الوقت الإضافي بهدفين سجلهما البديلان فيدريكو كييزا وماتيو بيسينا في الدقيقتين 95 و105 ورد المنتخب النمساوي بهدف سجله ساسا كالادزيتش في الدقيقة 114 .

ويخوض المنتخب الإيطالي مباراته في دور الثمانية يوم الجمعة المقبل على ملعب "أليانز أرينا" في ميونخ، أمام الفائز في مباراة دور الستة عشر التي تجمع المنتخبين البلجيكي والبرتغالي غدا الأحد على ملعب "لا كارتوخا" بمدينة أشبيلية الإسبانية.

وجاءت المباراة متكافئة بشكل كبير بين المنتخبين الإيطالي والنمساوي، حيث فرض المنتخب الإيطالي تفوقه من حيث الاستحواذ والضغط الهجومي خلال الشوط الأول لكنه أضاع عدة فرصة في ظل افتقاد الدقة والسرعة المطلوبتين في اللمسات الأخيرة.

وفي الشوط الثاني، تفوق المنتخب النمساوي شيئا ما في الجانب الهجومي وتمثلت خطورته بشكل كبير في الهجمات المرتدة السريعة واستطاع هز الشباك عن طريق ماركو أرناوتوفيتش لكن الهدف ألغي بداعي التسلل، وباءت جميع محاولات الفريقين بالفشل لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

وفي الوقت الإضافي، فرض المنتخب الإيطالي تفوقه فق البداية وتقدم بهدفي البديلين كييزا وبيسينا علما بأن حارس المرمى النمساوي ماتيو بيسينا تألق في التصدي لأكثر من كرة خطيرة أخرى، وتمسك المنتخب النمساوي بالأمل ورد بهدف كالادزيتش لكنه لم يكن كافيا لتفادي الهزيمة.

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