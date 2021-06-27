لميس الحديدي عن فتاة "الفستان": لن نسمح بفرض الوصاية على لبس البنات

علقت الاعلامية لميس الحديدي، على واقعة الطالبة حبيبة طارق المشهورة إعلاميًا باسم "فتاة الفستان" قائلة: "كانت لابسة فستان "بسيط " بنص كوم ولا كان "محزق" ولا "ملزق" رغم أنها حرة في ارتداء ما تشاء".





وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "ON"، مساء السبت، قائلة: "رغم بساطة فستانها وكان شكلها زي "القمر"، لكن فيه ناس قررت تسخف وتنكد عليها، وسمعت كلام مش طبيعي "نسيتي تلبسي بنطلونك" ورغم أنها لابسة فستان، إلا أنها خلوها وكأنها أعجوبة ان ترتدي فستانًا".





وتساءلت: "فيه إيه ؟، البنت لابسة فستان المفروض تلبس إيه ؟، الاساس في زي الفتيات هو الفستان، البنطلونات حديثة عهد.. ماله الفستان ؟ مافهيوش اي حاجة ".





ووجهت "الحديدي" الشكر لرئيس جامعة طنطا، قائلة: "تحرك سريع عبر نشر الفتاة لقصتها، وقرر إحالة شكواها للتحقيق العاجل للنيابة العامة، وده لازم نشكره عليه ؟ الجامعة لا يمكن أن تقبل هذا الأمر".



