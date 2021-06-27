Advertisements

لميس الحديدي عن فتاة "الفستان": لن نسمح بفرض الوصاية على لبس البنات

الأحد 27/يونيو/2021 - 05:11 ص
فتاة الفستان
فتاة الفستان
كساب أحمد
Advertisements
علقت الاعلامية لميس الحديدي، على واقعة الطالبة حبيبة طارق المشهورة إعلاميًا باسم "فتاة الفستان" قائلة: "كانت لابسة فستان "بسيط " بنص كوم ولا كان "محزق" ولا "ملزق" رغم أنها حرة في ارتداء ما تشاء".

وتابعت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على فضائية "ON"، مساء السبت، قائلة: "رغم بساطة فستانها وكان شكلها زي "القمر"، لكن فيه ناس قررت تسخف وتنكد عليها، وسمعت كلام مش طبيعي "نسيتي تلبسي بنطلونك" ورغم أنها لابسة فستان، إلا أنها خلوها وكأنها أعجوبة ان ترتدي فستانًا".

وتساءلت: "فيه إيه ؟، البنت لابسة فستان المفروض تلبس إيه ؟، الاساس في زي الفتيات هو الفستان، البنطلونات حديثة عهد.. ماله الفستان ؟ مافهيوش اي حاجة ".

ووجهت "الحديدي" الشكر لرئيس جامعة طنطا، قائلة: "تحرك سريع عبر نشر الفتاة لقصتها، وقرر إحالة شكواها للتحقيق العاجل للنيابة العامة، وده لازم نشكره عليه ؟ الجامعة لا يمكن أن تقبل هذا الأمر".

وأضافت: "البنت تلبس مايوه أو نقاب أو حجاب أو اي حاجة دي قضية شخصية، ولا يمكن أن نسمح لهذا المجتمع أن يكون وصي على لبسنا ولبس البنات، إرحمونا بقى من قصة كنتي لابسة إيه ؟ عشان يتحرشوا بيكي "

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فتاة الفستان بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن سلالة "دلتا بلس" الجديدة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

نكشف صاحبة صورة فرح ابن مصطفى قمر

منذ 43 دقيقة

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي بعد التأهل لنهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

خبير تحكيمي يحسم الجدل حول واقعة طرد لاعب الترجي في لقاء الأهلي

منذ 41 دقيقة

مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

تعليق ناري من رضا عبد العال عن مواجهة الأهلي والترجي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

نجم ريال مدريد السابق على أعتاب برشلونة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا اليومية (تفاصيل)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي ينتقم من الترجي بالثلاثة ويضرب موعدًا مع كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ حوالي 6 ساعات

مصدر مقرب يكشف آخر التطورات الصحية لجيهان السادات

منذ حوالي 10 ساعات

مانشستر يونايتد يستغنى عن نجميه

منذ حوالي 4 ساعات

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الهارب محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر

منذ حوالي 15 ساعة

تعرف على رد فعل هبة قطب بعد منع نزول ابنتها حمام السباحة بسبب "المايوه الشرعي"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

موضوعات متعلقة

عمرو أديب لـ "رانيا يوسف": "انتي متعلمتيش".. والأخيرة ترد: فستاني على الموضة"

تعليق ناري لرانيا يوسف على أزمة فستانها بـ"الدير جيست"

كلاكيت ثاني مرة.. رانيا يوسف تتصدر "تويتر" بعد أزمة فستانها الجديدة بـ"دير جيست"

رقصة مثيرة لفنانة شهيرة بفستان جري تغضب جمهورها (فيديو)

رانيا يوسف عن "فستان البطانة": بنتي من حقها تلبس براحتها.. والسوشيال ميديا سخيفة

شاهد.. "طالبة الفستان": "المراقبة قالتلي أنتي نسيتي تلبسي بنطلونك"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
02:53 ص

تحذير عاجل من منظمة الصحة العالمية بشأن سلالة "دلتا بلس" الجديدة

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

11:18 م

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

10:31 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

04:31 م

نكشف صاحبة صورة فرح ابن مصطفى قمر

04:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى