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أحمد السعدني يهنئ الأهلي بعد فوزه على الترجي بثلاثية

الأحد 27/يونيو/2021 - 12:31 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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هنأ الفنان أحمد السعدني، النادي الأهلي؛ لتأهله إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد فوزه، اليوم، على الترجي التونسي، بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد السلام " وي الأهلي".


وكتب أحمد السعدني عبر حسابه علي موقع التدوينات المصغرة"تويتر" "‏‏العاشرة ممكن ... الأهلى".


وانتهت أحداث المباراة بين الاهلي والترجي بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد السلام " وي الأهلي"، ضمن منافسات إياب دور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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