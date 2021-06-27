برفقة الخطيب.. أحمد فهمي يهنيء الأهلي بالتأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا





هنأ الفنان أحمد فهمى جمهوره ومحبيه، بعد تأهل النادي الأهلي لنهائي دوري أبطال أفريقيا لملاقاة كايزر تشيفيز الجنوب أفريقي بعد تغلبه علي الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد.



ونشر أحمد فهمي عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له بصحبة رئيس النادي الاهلي محمود الخطيب وكتب "العاشرة يا أهلي"، ونالت إعجاب الكثير من جمهوره ومحبيه.





انتهت أحداث المباراة بين الأهلي والترجي بفوز المارد الأحمر بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد السلام "وي الأهلي"، ضمن منافسات إياب دور قبل النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.