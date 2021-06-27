Advertisements
"المجتمعات العمرانية": تركيب محطات طاقة شمسية فوق أسطح العمارات بالمدن الجديدة
الأحد 27/يونيو/2021 - 06:22 ص
شيماء حسن
Advertisements
قال المهندس جمال طلعت، المشرف على وحدة المدن المستدامة بهيئة المجتمعات العمرانية، إنه تم البدء في تنفيذ مشروع تركيب المحطات الشمسية فوق أسطح العمارات في المدن الجديدة.
وأضاف "طلعت" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أن هيئة المجتمعات العمرانية باعتبارها أكبر مطور عقاري أرادت أن تبعث رسالة تؤكد فيها على ضرورة استخدام الطاقة النظيفة وذلك عن طريق تركيب وحدات الطاقة الشمسية فوق العمارات بالمدن الجديدة.
وأشار إلى أنه تم السماح لمجموعة من الشباب بتكوين شركات والحصول على أراضي داخل المدن الجديدة لبناء محطات للطاقة الشمسية، بالإضافة إلى مشروع تركيب الوحدات الصغيرة فوق المباني وكان أخرها تركيب هذه الوحدات أعلى 42 عمارة في منطقة حدائق العاصمة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا
Advertisements