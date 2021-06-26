موسيماني يُكرر انجاز محمود الجوهري بعد تأهل الأهلي للنهائي الأفريقي

واصل الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني كتابة التاريخ مع النادي الأهلي بعدما قاد الفريق للتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة 14 في تاريخه، بعد الفوز على الترجي التونسي بنتيجة 3-0 في المباراة التي جرت بينهما مساء السبت، في إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تقدم علي معلول للأهلي بالهدف الأول بالدقيقة 38 من ركلة جزاء، و أضاف محمد شريف الهدف الثاني للأهلي بالدقيقة 56، بينما اختتم حسين الشحات ثلاثية المارد الأحمر بالدقيقة 60 من زمن المباراة.





وكانت مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي انتهت بفوز الأهلي 1-0، ليتأهل للمباراة النهائية للبطولة متفوقا بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين ويلاقي فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي يوم 17 يوليو المقبل.





وعادل موسيماني انجاز محمود الجوهري مدرب الأهلي السابق، بالتأهل إلى نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا مع المارد الأحمر في موسمين متتاليين.





وكان الجوهري أول من قاد الأهلي للنهائي الأفريقي في نسختين متتاليتين وذلك في عامي 1982 و1983، حصد لقب البطولة في المرة الأولى وخسر النهائي في النسخة التالية أمام كوتوكو الغاني.





ويعد البرتغالي مانويل جوزيه أكثر مدرب وصل للمباريات النهائية بشكل متتالي مع الأهلي حيث صعد للنهائي القاري 4 مرات متتالية مع المارد الأحمر أعوام 2005، 2006، 2007، 2008.



