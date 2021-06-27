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بالأصفر.. درة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير لها

الأحد 27/يونيو/2021 - 02:35 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة درة جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها من مهرجان أسوان، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت درة في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان شيفون طويلا ذا أكمام مكشوفة باللون الأصفر، كما اعتمدت على خصلات شعرها الانسيابي البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياج جذابا، ونالت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن حفل افتتاح مهرجان أسوان لسينما المرأة أقيم في مسرح مكشوف على ضفاف النيل بفندق توليب أسوان وسط إجراءات احترازية كبيرة، ويقدم الحفل المذيعة آية الغرياني التي سبق أن قدمت حفل المومياوات الملكية، ويقوم بالإخراج المسرحي هشام عطوة، فيما يتولى المخرج عبد الرحمن نصر الإخراج والنقل التليفزيوني علي الهواء مباشرة بقناة نايل سينما.

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