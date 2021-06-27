"البحوث الفلكية" تكشف حقيقة وجود حياة آدمية خارج كوكب الأرض (فيديو)

علق الدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، على تقرير أمريكي يتحدث على وجود أطباق طائرة فضائية غامضة.





وقال رئيس معهد البحوث الفلكية: "لا أعرف مصدر هذه المعلومة، وممكن حد يطلع أي افتكاسة ويقول البنتاجون قال، لكن فين مصداقية الكلم دا"، لافتَا إلى أن التقارير حول وجود أطباق طائرة فضائية تهدف إلى إحداث "تريند" إعلامي.



