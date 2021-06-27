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"البحوث الفلكية" تكشف حقيقة وجود حياة آدمية خارج كوكب الأرض (فيديو)
الأحد 27/يونيو/2021 - 07:16 ص
كساب أحمد
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علق الدكتور جاد القاضي رئيس معهد البحوث الفلكية، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "الحدث اليوم"، على تقرير أمريكي يتحدث على وجود أطباق طائرة فضائية غامضة.
وقال رئيس معهد البحوث الفلكية: "لا أعرف مصدر هذه المعلومة، وممكن حد يطلع أي افتكاسة ويقول البنتاجون قال، لكن فين مصداقية الكلم دا"، لافتَا إلى أن التقارير حول وجود أطباق طائرة فضائية تهدف إلى إحداث "تريند" إعلامي.
وأضاف: "القول بجود أطباق طائرة أمر ليس له أي أساس من الصحة، وإذا حدثت فسيكون مسجل لدى برامج الفضاء المنتشرة في أمريكا وأوروبا وروسيا والصين، واستحالة حد يقدر يكتم على هذا الأمر.. لا توجد حياة آدمية خارج كوكب الأرض حتى الآن".
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