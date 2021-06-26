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تعرف على موعد مباراة بيراميدز والرجاء اليوم الأحد في كاس الكونفدرالية الإفريقية

السبت 26/يونيو/2021 - 11:58 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، ضيفًا على نظيره الرجاء البيضاوي المغربي، ضمن منافسات إياب دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن تقام المباراة التي سوف تجمع بين فريقي الرجاء البيضاوي، وبيراميدز، غدًا الأحد الموافق السابع والعشرين من شهر يونيو الجاري.

وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.

جدير بالذكر أن لقاء ذهاب دور نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، حسم بالتعادل السلبي دون أهداف، بين بيراميدز والرجاء، والذي أقيم في مصر.

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