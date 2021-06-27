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بشرى سارة لمدرب إنجلترا قبل مواجهة الألمان

الأحد 27/يونيو/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
وكالات
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من المقرر أن يحصل المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، غاريث ساوثغيت، على عقد جديد بغض النظر عما ستسفر عنه مباراة الفريق مع المنتخب الألماني يوم الثلاثاء المقبل في دور الستة عشر ببطولة أمم أوروبا "يورو 2020".

وهذه هي المرة الثالثة التي يتأهل فيها المنتخب الإنجليزي من دور المجموعات ببطولة كبرى بدون أن تتلقى شباكه أي أهداف- حيث كان قد حقق ذلك في كأس العالم 1966 (ثلاث مباريات) وفي دور المجموعات الثاني بكأس العالم 1982 (مباراتان).

وينتهي عقد ساوثغيت الحالي، الذي تولى تدريب المنتخب خلفا لسام ألارديس في تشرين ثان/نوفمبر 2016، حتى بعد كأس العالم في قطر الذي يقام العام المقبل ولكن مارك بولينغهام الرئيس التنفيذي لاتحاد الكرة يريد أن يحصل ساوثغيت على عقد جديد.

وقال بولينجهام: "هل أنا أستمتع بكرة القدم؟ نعم. غاريث قام بعمل رائع، أنهى دور المجموعات متصدراً، دفاع قوي للغاية، وقام بعمل جيد داخل وخارج الملعب من كل الجوانب".

وأضاف: "دعمنا لا يتزعزع- مئة بالمئة لا يتزعزع. نحن خلف جاريث بنسبة مئة بالمئة. هو يعرف ما نشعر به تجاهه ".

وأضاف: "نشعر أنه ذكي، داخل وخارج الملعب. نريده أن يكمل عمله. إنه يقوم بعمل جيد".

وأكد: "بغض النظر عن دور المجموعات في البطولة كنا سنريد أن يكمل عمله، ليس فقط في هذه البطولة ولكن إذا نظرت لدوري أمم أوروبا، قام بعمل رائع".

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