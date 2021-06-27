تامر نبيل لـ"الفجر الفني": نجاح "ليه لأ" كان بسبب صدق مشاعر أبطاله.. ومنه شلبي مريحة في العمل





يشارك الفنان تامر نبيل بمسلسل " ليه لأ" الجزء التاني بطولة منه شلبي،أحمد حاتم، دنيا ماهر، تامر نبيل ، ساره عبد الرحمن ، الطفلة مني أحمد زاهر تأليف ورشه مريم نعوم إخراج مريم أبو عوفوقال الفنان تامر نبيل في تصريح خاص لـ" الفجر الفني " إن ما جذبه للشخصية هو الفكرة الجيدة فهي أهم شيء يحمس الممثل ثم يأتي بعدها الشخصية ذاتها، لافتًا إلي أنه لم يعرف تحديًدا من الذي رشحه للدور ولكن المخرجة مريم أبو عوف هي من قامت بالاتصال به.وأعرب عن سعادته بردود أفعال الجمهور علي المسلسل مضيفًا :"لا أتوقع النجاح لانه نصيب أولا وأخيرًا ولكن كل ممثل يتمني وصول العمل إلي أكبر عدد ممكن من الناس".وأضاف أن الصدق عامل أساسي في نجاح العمل ،الصدق في المشاعر هو مفتاح نجاح الشخصيات كما أن الفنانة دنيا ماهر ممثلة رائعة وتعمل بهذا المنطق لذلك استطعنا الوصول للمشاهد.وقال: "نحتاج لتغيير مفاهيم فالقضية ليست قضية التبني فقط ولكن الأهم هو تصحيح مفاهيم خاطئة وعادات مجتمع ، التبني فكرة طبيعيه وإنسانية، العالم به مشردين ونتزايد فما الذي يمنع ذلك".وكشف عن كواليس العمل مع الفنانة منه شلبي قائلًا إن منه شلبي إنسانه جميلة ومريحة في العمل ومجتهده جدا وبتخليك تمثل براحتك، بحد وصفه.و أضاف: "أنا مع القصة أولا ،ولا يهم إذا كان العمل 15 حلقة أم 30 ، هناك أعمال قديمة كانت سبع حلقات وحققت نجاحًا كبيرًا".وكشف عن أعماله القادمه: "حاليًا أقوم بتصوير مشاهدي في مسلسل " شقه 6" فهو مكون من15 حلقة بطولة بيومي فؤاد، أحمد حاتم ، روبي ، صلاح عبد الله، إخراج محمود كامل".