خالد سرحان لـ"الفجر الفني": الورق الجيد سر نجاح "المداح".. وأبحث دائمًا عن الأفكار الجديدة (حوار)





- في البداية ما سر نجاح مسلسل " المداح" من وجهه نظرك؟



من وجهه نظري سر نجاح المداح هو الورق الجيد فمؤلف العمل هو أمين جمال ، وأمين جمال أعرفه جيدا لانني عملت معه منذ بداياته 2015 وتعاونت معه في رمضان الماضي بمسلسل خيانه عهد وأصبح حاليا مؤلف مهم جدا ، لم يخفق في كل مره يكتب فيها عمل بالإضافة إلي أني أبحث دائما عن الفكره الجديدة .



- الجمهور أشاد باداء حمادة هلال، هذا العام ونقاد اعتبروا "المداح" نقطه تحول في مشواره الفني.. كيف كانت كواليس العمل معه؟



حماده هلال فنان محترم ولديه قبول عالي عند الجمهور وهو من الممثلين المجتهدين، والمداح كان يليق به إلي حد كبير ولكن بالنهاية الفيصل بالنسبة للممثل هو الموضوع الجيد.



- ماذا عن تقديم جزء ثاني من المداح؟

- حتي الآن هي مجرد فكرة مطروحة ولكن الموضوع يتوقف علي تعاقد الفنان حماده هلال علي تقديم جزء ثان لانه بطل العمل ولكن أنا أرحب جدا بالفكرة.



- ما رأيك في فكره الأجزاء الثانية للمسلسلات الناجحة؟

أرى أنها أحيًانا يمكن أن تنجح ويمكن أن تفشل ، هناك أعمل تنجح بشكل كبير ولكن تقديم جزء ثاني منها يكون أقل جودة ، يجب أن يكون الجزء الثاني للعمل أكثر من نجاح الاول أو على الأقل علي نفس مستوي النجاح.





- تعاونت مع المؤلف عمرو محمود ياسين لاول مره أيضًا خلال "اللي مالوش كبير" ما الذي جذبك لشخصية "رفعت الدهبي" الذي كتبها؟



- هذا صحيح وما جذبني هو الورق الجيد أنا لا أدخل عمل بدون قراءه ورق جيد وعمرو محمود ياسين مؤلف واعي ، وأعماله ناجحة ومهمة وهو من العوامل القوية التي جعلتني أوافق علي هذا الدور ، والفنانة ياسمين عبد العزيز نجمة كبيرة ومهمه وتعاونت معها اكثر من مرة



حدث تفاعل كبير من الجمهور على السوشيال مع أخر حلقات "اللي مالوش كبير".. ما علاقتك بالسوشيال ميديا وهل تفرض نفسها علي الممثل؟



- أحب فرض السوشيال ميديا علي الممثل من خلال أعماله فقط وأن التريند يكون " مشهد" يكون بداخل الفن " لكن لا أهتم بأي تريند آخر .



قدمت شخصيتين مختلفين تماما خلال سيزون واحد ما سر إتقانك لهما ؟

- سر هذا هو الاجتهاد والاستمتاع فالشخصيتين مختلفين تمًاما ، لايوجد تفصيلة تشبه الأخرى وهذا جعلني مستمتع بالتصوير.





أي شخصية هي الأقرب والاكثر تفاعل مع الجمهور ؟

- أحب العملين ولايوجد شخصية لم أعمل عليها بضمير لان الضمير هو الذي يجعلك دائما لا تخفق في الأداء





وماذا عن أعمالك القادمة ؟

هناك أفكار حول تقديم جزء ثاني من المداح .









حقق الفنان خالد سرحان نجاحًا كبيرًا خلال الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسلي "المداح"، مسلسل " اللي مالوش كبير" وقد قدم شخصيتين مختلفين وإستطاع اتقانهم بشكل جيد، تحدث الفنان خالد سرحان للفجر الفني، عن كواليس التصوير التي جمعته بالفنان حماده هلال وما هو سر نجاح المداح من وجهه نظره وتفاصيل تعاونه مع المؤلف عمرو محمود ياسينوإليكم نص الحوار..