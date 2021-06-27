أيمن بهجت قمر يلقن المتنمرين على النجمة الكبيرة فيروز درسًا قاسيًا





عبّر الشاعر أيمن بهجت قمر، عن إستياءه الشديد من التنمر على النجمة الكبيرة فيروز، وذلك بعدما تعرضت للسخرية كبيرة من جمهور السوشيال ميديا، بعد نشر إبنتها صورة لهما.وعلق أيمن بهجت قمر، من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"،: “ اللي يتنمر على فيروز ده أكيد مش انسان أكيد حيوان ..صرصار.. بكتيريا!”.وتابع أيمن بهجت قمر قائلاً: "مش ممكن تكون بني ادم وعندك اي نوع من الحس وتفكر للحظه انك تغلط في فيروز !!! فيروز ! ارحمونا ربنا يرحمكم انتوا إيه بجد ! احنا اسفين يا فيروز يا صوت الغنا كله في العالم يا قلب الفن".يذكر أن أحدث ظهور لفيروز كان من خلال زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لها، حيث أكد أنه شعر بالرهبة خلال لقائه مع السيدة فيروز أمس الاثنين، أثناء استقبالها إياه في منزلها بالعاصمة بيروت".