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نهى عابدين لـ"الفجر الفني": محظوظة بالعمل مع يحيى الفخراني في "نجيب زاهي رزكش" (حوار)

الأحد 27/يونيو/2021 - 01:32 ص
بوابة الفجر
حوار: بسمة عادل
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شاركت في السباق الرمضاني بشخصيتين حيث شاركت في مسلسل "خلي بالك من زيزي"، الذي حقق نجاح كبيراً منذ عرضه، وشاركت في مسلسل نجيب زاهي رزكش، مع النجم يحيى الفخراني، وحازت على إعجاب الجمهور لها من خلال تقديم هذا الشخصيات.


أجرى الفجر الفني، حوارًا مع الفنانة نهى عابدين، لتكشف لنا عن تجربتها في مسلسل خلي بالك من زيزي، وكيف أستعدت لكل شخصية، والعمل مع الفنان يحيى الفخراني.


وإلى نص الحوار ..


حدثينا عن تجربتك في مسلسل خلي بالك من زيزي؟
كانت تجربه كويسة جدا ً وكنت سعيدة بالعمل لانة دور جديد ومختلف، وبيناقش قضايا مهمة جداً.


كيف جاء ترشيحك للدور؟
المخرج كريم الشناوي هو من رشحني للعمل وسعدت جدًا ووافقت على الدور عندما قرأت السيناريو وتحمست له.


ماذا عن ردود الأفعال حول الشخصيه؟ 
كنت سعيدة جداً بردود الأفعال لأنها كانت هائله والحمد لله الدور نجح والمسلسل حقق نجاح كبير.



هل يوجد تشابة بين شخصية نيللي وشخصيتك الحقيقية؟
لا يوجد أي صفات متشابها بين الشخصيتين، وأحببت أنه دور جديد ومختلف عني وعن الأدوار الذي قدمتها من قبل.


هل واجهتي صعوبات أثناء تصوير المسلسل ؟ 
لم يواجهني أي صعوبات لانة لم يكن صعب، مجرد ما ذاكرت الورق وتم الإتفاق كريم الشناوي ولكنه ساعدني جداً فى الشخصية من حيث الشرح والتوجيهات.


ما هو سر نجاح مسلسل خلي بالك من زيزي؟ 
الفكرة جديدة ومختلفة وبسيط وبيناقش قضايا مهمة جداً ولم يتحدث عنها أحد من قبل، وفي اكتر من نموذج في العمل وكل واحد عندة مشكلة بيواجهها، بيقدم العديد من الرسائل المهمة والمشكلات وطرق الحلول لكل مشكلة.


ماذا عن كواليس العمل مع الفنان يحيى الفخراني؟ 
هو أحسن ما يكون، تشرفت بالعمل معة ومحظوظة لاني شاركت بالعمل معه أكثر من مره، نجم كبير ومحترم وعندة خبرة كبيرة كنت سعيدة وانا أعمل معه، تعودت على العمل معه وكنت مرتاحة اوي أثناء تصوير المسلسل أستفدت منه كتير، وهو لا يتدخل فى تفاصيل العمل حيث يؤمن بأن كل شخص له تخصصه، وسعدت جداً بهذا التعاون المثمر.


كيف نجحتي في المواظبة بين العملين؟ 
انتهيت من تصوير مسلسل نجيب زاهي رزكش، قبل بدأ تصوير خلي بالك من زيزي، لم أواجه صعوبات بين المسلسلين.


كيف كانت استعداداتك لكل شخصية؟ 
ذاكرت سيناريو لكل شخصية وفهمت الشخصيات، حيث عملنا فى ظل ظروف صعب أثناء فيروس كورونا، والحمد لله قدرنا نعدي الصعب.


في نهاية حديثنا من جديدك الفترة القادمة؟
لا يوجد أي جديد الفترة الحالية في السينما والدراما.


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