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على البحر.. سمية الخشاب تتألق فى أحدث ظهور لها

الأحد 27/يونيو/2021 - 05:16 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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شاركت الفنانة سمية الخشاب متابعيها وجمهورها، فيديو جديداً لها عبر حسابها الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت سمية الخشاب في الفيديو بإطلالة جذابة حيث ارتدت فستانا من اللون الأزرق الجنزاري، مما نال اعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن سمية الخشاب، شاركت في السباق الرمضاني 2021 بمسلسل «موسى» بطولة محمد رمضان، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبد الرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

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