عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبيه راحة من التدريبات اليوم الأحد بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون مقابل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.





وقرر موسيماني خوض الفريق الأحمر للتدريبات صباحًا على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة في إطار الاستعداد لمواجهة بيراميدز.





ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز يوم الخميس المقبل في قمة مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.







