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عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأحد 27/يونيو/2021 - 12:13 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح لاعبيه راحة من التدريبات اليوم الأحد بعد الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون مقابل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقرر موسيماني خوض الفريق الأحمر للتدريبات صباحًا على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة في إطار الاستعداد لمواجهة بيراميدز.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز يوم الخميس المقبل في قمة مباريات الجولة السابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.


وفاز الأهلي مساء أمس السبت على الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون مقابل ليتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا ويضرب موعدًا مع فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي الذي تخطى الوداد المغربي بهدف دون رد.

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