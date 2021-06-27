عضو جامعة أكسفورد: بدء تطوير لقاح جديد يستهدف السلالة الجنوب إفريقية

قال أحمد سالمان، عضو فريق جامعة اكسفورد المشارك في ابتكار لقاح استرازينيكا، إن حدوث طفرات وتحورات في فيروس كورونا هو أمر متوقع، ولكن حتى الآن اللقاحات مازالت فعالة في كل التحورات التي ظهرت بنسبة 100% بعد الحصول على الجرعتين.





وأضاف "سالمان" في حواره عبر سكايب مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي" أنه على الرغم من الطفرات والتحورات المستمرة لفيروس كورونا، ولكن تم الانتهاء إلى خمس أو ست سلالات هي الأكثر انتشارًا لهذا الفيروس.





وأشار إلى أن 99% من الإصابات الجديدة لفيروس كورونا في بريطانيا هي لفئات عمرية لم تتلقى اللقاح، ولكن هناك انخفاض ملحوظ في نسبة الوفيات والتي وصلت إلى 9 أو 10 حالات وفاة يوميًا، موضحًا أن التغير في تركيب البروتين للفيروس قد يفقد بعض الأجسام المضادة ولكن يستمر البعض الآخر.





وأكد أن سلالة دلتا حتى الآن مازالت هي الأكثر انتشارًا في اغلب دول العالم وفي انجلترا، لافتًا إلى أن وزارة الصحة البريطانية بناء على دراسة أوضحت أن فعالية اللقاح ضد سلالة دلتا في حالة استرازينيكا بعد الحصول على الجرعتين يصل إلى 60% و88% في حالة فايزر وتقل هذه النسب إلى 30% في حالة الحصول على جرعة واحدة من أي من اللقاحين ولكن مازالت فعالة بنسبة 100% في منع الدخول في مضاعفات أو الذهاب إلى المستشفيات.



