عمرو أديب: مصر تحتاج إلى ثورة إدارية

قال الإعلامي عمرو أديب، إن وزير النقل أجرى زيارة مفاجئة لمحطة مصر بالإسكندرية، مشيرا إلى أن الوزير وجد تكدسًا على شباك التذاكر، والمحطة ليست نظيفة، فضلًا عن غياب عدد من الموظفين، مشيرا إلى أن الوزير أحال عددًا من المسئولين بالمحطة للتحقيق.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه آن الآوان لمحاسبة المخطىء، معلقا: "الغلطان في القطاع العام مش بيتحاسب، ولكن وزير النقل قرر يحاسب المخطىء"، مضيفا: "اللي مش عايز يشتغل ومش عاجبه المرتب يمشي ويسبها لشباب جديد عايز يشتغل، وعنده طموح".



