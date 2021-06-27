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عمرو أديب: مصر تحتاج إلى ثورة إدارية

الأحد 27/يونيو/2021 - 07:31 ص
عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إن وزير النقل أجرى زيارة مفاجئة لمحطة مصر بالإسكندرية، مشيرا إلى أن الوزير وجد تكدسًا على شباك التذاكر، والمحطة ليست نظيفة، فضلًا عن غياب عدد من الموظفين، مشيرا إلى أن الوزير أحال عددًا من المسئولين بالمحطة للتحقيق.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه آن الآوان لمحاسبة المخطىء، معلقا: "الغلطان في القطاع العام مش بيتحاسب، ولكن وزير النقل قرر يحاسب المخطىء"، مضيفا: "اللي مش عايز يشتغل ومش عاجبه المرتب يمشي ويسبها لشباب جديد عايز يشتغل، وعنده طموح".

وأضاف: "كفاية هدر فلوس وصحة، فين بلد في العالم وزير ينزل يفتش على موظف في محطة.. ده عبث وفراغ"، لافتا إلى أن البلد انفقت ملايين على المحطات، متابعا: "الموظف الفاسد جبروت، ويوقف المراكب السايرة"، منوها بأن مصر في حاجة إلى ثورة إدارية.

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وزير النقل عمرو أديب بوابة الفجر الفجر

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