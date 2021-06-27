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إيمي سمير غانم تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. وتطلب من الجمهور الدعاء
الأحد 27/يونيو/2021 - 12:52 ص
ولاء عبد الناصر
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طالبت الفنانة إيمى سمير غانم، من جمهورها ومتابعيها، الدعاء لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، كما كشفت عن اخر تطورات حالتها وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.
ونشرت إيمى سمير غانم صورة لوالدتها دلال عبد العزيز وعلقت قائلة: “ أرجو الدعاء لأمي تعبانة يارب”.
يذكر أن الفنانة إيمي سمير غانم تصدرت مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعد قيامها الجمعة 18 يونيو، بزيارة قبر والدها النجم الكوميدي الراحل سمير غانم.
ونشرت إيمى سمير غانم صورة لوالدتها دلال عبد العزيز وعلقت قائلة: “ أرجو الدعاء لأمي تعبانة يارب”.
يذكر أن الفنانة إيمي سمير غانم تصدرت مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعد قيامها الجمعة 18 يونيو، بزيارة قبر والدها النجم الكوميدي الراحل سمير غانم.
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