Advertisements

إيمي سمير غانم تكشف آخر تطورات الحالة الصحية لدلال عبد العزيز.. وتطلب من الجمهور الدعاء

الأحد 27/يونيو/2021 - 12:52 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
Advertisements
طالبت الفنانة إيمى سمير غانم، من جمهورها ومتابعيها، الدعاء لوالدتها الفنانة دلال عبد العزيز، كما كشفت عن اخر تطورات حالتها وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشرت إيمى سمير غانم صورة لوالدتها دلال عبد العزيز وعلقت قائلة: “ أرجو الدعاء لأمي تعبانة يارب”.


يذكر أن الفنانة إيمي سمير غانم تصدرت مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل، بعد قيامها الجمعة 18 يونيو، بزيارة قبر والدها النجم الكوميدي الراحل سمير غانم.

أخبار تهمك

عاجل.. أول قرار من موسيماني بعد تأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

عاجل.. تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 19 دقيقة

شوبير يوجه رسالة قوية إلى نجم الأهلي بعد التأهل لنهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

مصدر مقرب يكشف آخر التطورات الصحية لجيهان السادات

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - أول قرار من الخطيب بعد تأهل الأهلي إلى نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين و 44 دقيقة

مانشستر يونايتد يستغنى عن نجميه

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي ينتقم من الترجي بالثلاثة ويضرب موعدًا مع كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

منذ ساعتين و 55 دقيقة

نجم بيراميدز يسعي للانتقال إلى الأهلي.. طالع التفاصيل

منذ ساعتين و 14 دقيقة

النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الهارب محمد علي و102 متهم بقضية الجوكر

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

منذ ساعتين و 27 دقيقة

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا اليومية (تفاصيل)

منذ 37 دقيقة

نجم برشلونة على رادار باريس سان جيرمان

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة كبرى بشأن انتقال رمضان صبحي إلى الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

نجم برشلونة يقترب من الرحيل

منذ ساعة و 11 دقيقة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:07 ص

عاجل.. انخفاض جديد في إصابات كورونا اليومية (تفاصيل)

أول تعليق من مدرب الترجي بعد الخسارة القاسية ضد الأهلي

11:18 م

الزمالك يحسم صفقة نجم الأهلي.. تعرف على التفاصيل

10:31 م

عاجل.. الأهلي ينتقم من الترجي بالثلاثة ويضرب موعدًا مع كايزر تشيفز في نهائي دوري الأبطال

10:50 م

عاجل.. قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

04:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ورطة الحكومة فى أزمة أحمد هيكل

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: جمهورية جديدة ومواطن قديم

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزواج لكن خونة (1).. المرحوم الغبى