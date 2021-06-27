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باحث فيروسات: سلالة "دلتا" ستكون الأكثر انتشارًا في أغسطس (فيديو)

الأحد 27/يونيو/2021 - 07:46 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
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كشف فايد عطية، الباحث في مجال الفيروسات والمناعة، عن خطورة سلالة "دلتا" لفيروس كورونا والتي بدأت في الهند ثم انتشرت في أكثر من 85 دولة حول العالم.

وقال "فايد" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "إن انتشار فيروس كورونا يظهر كل يوم طفرات وسلالات وتغييرات في الفيروس، وهناك توقعات أنه بحلول أغسطس القادم ستكون سلالة دلتا الأكثر انتشارًا على مستوى العالم".

وأضاف الباحث في مجال الفيروسات والمناعة، أن هذه السلالة ثبت أنها الأكثر انتشارًا بنسبة تتجاوز من 40 إلى 60% عن كل السلالات التي ظهرت قبل ذلك، لافتًا إلى أنها الأكثر دخولا بنسبة من 15% إلى 20% على للدخول للمستشفى والعناية المركزة، كما أن قدرتها على الهروب والتقليل من فاعلية اللقاح كبيرة وهذه مشكلة كبيرة.

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