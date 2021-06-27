باحث فيروسات: سلالة "دلتا" ستكون الأكثر انتشارًا في أغسطس (فيديو)

كشف فايد عطية، الباحث في مجال الفيروسات والمناعة، عن خطورة سلالة "دلتا" لفيروس كورونا والتي بدأت في الهند ثم انتشرت في أكثر من 85 دولة حول العالم.





وقال "فايد" في اتصال هاتفي مع الإعلامية ريهام السهلي ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز": "إن انتشار فيروس كورونا يظهر كل يوم طفرات وسلالات وتغييرات في الفيروس، وهناك توقعات أنه بحلول أغسطس القادم ستكون سلالة دلتا الأكثر انتشارًا على مستوى العالم".



