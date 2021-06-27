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تعرف على رد فعل هبة قطب بعد منع نزول ابنتها حمام السباحة بسبب "المايوه الشرعي"

الأحد 27/يونيو/2021 - 01:40 ص
هبة قطب
هبة قطب
هدى عبدالرازق
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كشفت دينا هشام، ضحية التنمر بسبب ارتداء مايو شرعي ونجلة الدكتورة هبة قطب، رد فعل والدتها عقب منعها من نزول حمام السباحة في أحد النوادي بسبب ارتداؤها المايوه الشرعي.

وقالت "دينا"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، "روحت لمامي وقولتلها أنا متعصبة.. فقالتلي طب هنعمل إية"، لافتة إلى أن الموقف الذي تعرضت له يتعرض له ملايين المحجبات في قرى سياحية في الغردقة ودهب، فضلًا على عدد من المطاعم، معلقا: "معنديش مانع أدخل مطعم يكون فيه خمور.. كل واحد حر".

وأعربت عن سعادتها بحجم الدعم والتضامن الذي شعرت به عقب نشر تفاصيل الموقف الذي تعرضت له، لافتة إلى أن إدارة النادي لم تتواصل معها بعد هذا الموقف، متمنية أنّ يُسمح للمحجبات بنزول حمام السباحة بشكل عادي.

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هبة قطب فتاة المايوه حمام السباحة بوابة الفجر الفجر

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