بعد واقعة "فتاة الفستان".. مفيد فوزي لـ رئيس جامعة طنطا: رأيك إية؟

وجه الإعلامي مفيد فوزي، سؤالًا للدكتور محمود زكي رئيس جامعا طنطا، عن موقفه الشخصي حول واقعة التنمر التي تعرضت لها طالبة كلية الأداب حبيبة طارق بسبب ارتدائها فستان.





وأجاب رئيس الجامعة على السؤال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد على خير ببرنامج "المصري أفندي"، المذاع على قناة "المحور"، أنه بغض النظر عن ملابس أي بنت، فلا يوجد مبرر على الإطلاق للتنمر عليها أو التحرش بها.





وأوضح أن الفتاة لم ترتد زيًّا مسيئًا، وأنه إذا ما حدث ذلك من أي فتاة فلن يُسمح لها بدخول الجامعة من الأساس، معقبا: "أنا أب لبنات ولا أقبل المساس بالبنات.. البنت حبيبة أبوها وحمايتها أولى من الولد".





وأكد أنه تقدم ببلاغ إلى النيابة العامة بشأن ما حدث، باعتبار أن الواقعة هي عبارة عن جريمة جنائية، مؤكدًا استعداد الجامعة لتقديم أي مستندات قد تساعد في مسار التحقيق، معلقا: "هنضرب بيد من حديد على هذه الواقعة إن حدثت بالفعل".





ووصف رئيس الجامعة الواقعة بأنها أمراض مجتمعية لم يتم التخلص منها حتى الأن، مؤكدا أن حالة فردية لم تحدث من قبل في الغربية.



