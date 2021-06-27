حسام المندوه: أون سبورتس اعتذرت للزمالك









كشف الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك عن حقيقة ما أثير حول طلب المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الحصول على ما يقترب من 3 ملايين يورو في الموسم الواحد للتجديد.

وأكد المندوه في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر" أن هذا الكلام غير منطقي من الأساس، مشددًا على أن ما أثير حول حصول أحمد زيزو على 20 مليون جنيه مقدم تعاقد في "شنطة" غير صحيح.

وتابع :"هذا الكلام لا يعقل وغير منطقي من الأساس".