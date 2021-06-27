عاجل.. تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال إفريقيا

نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في حجز مقعده في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويلتقي فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، في رحلة الدفاع عن لقب بطولته المفضلة في المباراة المقرر إقامتها بالمغرب.

صعد الأهلي للنهائي الإفريقي بعد فوزه على فريق الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في إياب دور نصف النهائي.





وافتتح علي معلول التسجيل للأهلي، قبل أن يضيف محمد شريف الهدف الثاني، واختتم حسين الشحات الثلاثية.

وكان الأهلي قد حقق الفوز في مباراة الذهاب بهدف دون رد، ليؤكد جدارته بالتأهل للمباراة النهائية بالتغلب على فريق باب سويقة برباعية نظيفة في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة.





ومن المقرر أن يستضيف المغرب المباراة النهائية للنسخة الجارية من دوري أبطال إفريقيا في السابع عشر من يوليو المقبل.





وجاء تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية للموسم الثاني على التوالي، بعد أن تمكن من تحقيق لقب النسخة الماضية من دوري الأبطال على حساب الزمالك المصري بنتيجة 2-1.





وكان كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا قد تمكن من الإطاحة بفريق الوداد المغربي من نصف النهائي بالفوز في مجموع مواجهتي الذهاب والعودة بنتيجة 1-0، بعد أن فاز في الذهاب بالمغرب بهدف دون رد، وفرض التعادل السلبي نفسه على نتيجة مباراة العودة التي أقيمت بجنوب إفريقيا مساء اليوم.