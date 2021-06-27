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حسام المندوه لجماهير الزمالك: حملة التجديد لن تتوقف عند زيزو والونش
الأحد 27/يونيو/2021 - 12:27 ص
محمد زكي
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أكد الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أن حملة التجديد للاعبي الفريق لن تتوقف عند الونش وأحمد زيزو.
وأوضح المندوه في تصريحات عبر برنامج "ملعب البلدوزر" أن باقي اللاعبين في الطريق للتجديد خلال الفترة المقبلة وهناك رغبة قوية من الإدارة في الإبقاء على كل العناصر الأساسية.
وواصل :"لدينا رغبة كبيرة في الحفاظ على تركيز الفريق والتجديد لكل اللاعبين في الوقت الحالي".
وأضاف :"الرغبة متبادلة مع اللاعبين والأولوية لديهم أيضًا في الاستمرار مع الزمالك".
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