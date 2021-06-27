استشاري طب نفسي: عدم اكتفاء الرجل بامرأة وخيانتها خلل أخلاقي

قال الدكتور ماهر صموئيل، استشاري الطب النفس، إن الخيانة لا تأتي بمفردها بدون أي شئ وتحدث بوجود خائن، موضحا أن القلب المستعد للخيانة يفرز الخيانة بقراره واختياره وبكامل إرادته الشخصية سواء كان الرجل أو المرأة.





وأضاف "صموئيل"، خلال لقاءه مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن هناك خلق تهيئ الشخص للسقوط في الخيانة وهي خلق الإشباع الذاتي، إذ إنه تربى على أن الحياه فرصة لكي يشبع ذاته وسيكون له فرضيات وسلوكيات خاطئة، بأن الزواج ليس للاستقرار وبناء العائلة فقط يكون للإشباع الذاتي والاستمتاع.



