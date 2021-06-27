أكرم توفيق: "جاهز للمشاركة في أي مركز"

أعرب أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على الترجي التونسي وحسم التأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، بالفوز بأربعة أهداف دون رد بمجموع لقاءي الذهاب والعودة.





وقال توفيق: «جاهز للمشاركة في أي مركز وفقًا لرؤية الجهاز الفني، وعندما طلب مني المشاركة في مركز الظهير الأيمن، بذلت مجهودًا كبيرًا من أجل تنفيذ تعليمات الجهاز الفني».





وأضاف لاعب الأهلي أنه يتمنى الاستمرارية في تقديم نفس المستوى مع الفريق خلال الفترة المقبلة.





وأشار توفيق إلى أن إشادة بيتسو موسيماني، المدير الفني، بالمستوى الذي يقدمه في مركز الظهير الأيمن أمر يسعده ويدفعه إلى بذل المزيد من الجهد في الفترة المقبلة.





ووجه أكرم توفيق الشكر لجماهير الأهلي على دعمهم المستمر له، وأنه يسعى دائمًا لتقديم المستوى الذي يساعد الفريق.





هذا ويواصل الفريق تدريباته في الحادية عشرة صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.



