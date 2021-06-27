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طارق الشيخ يطرح أغنيته الجديدة "القلوب طرحت حجارة"

الأحد 27/يونيو/2021 - 06:30 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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طرح المطرب طارق الشيخ أغنيته الجديدة "القلوب طرحت حجارة"، وهى من ألحانه وكلمات ناصر جلال وتوزيع زيزو فاروق واستوديو أحمد جودة.

وتقول كلمات الأغنية :انت ليه يا ابن ادم بتخاف ولا تختشيش، وليه بتقسي وتفتري ولو قدرتي مابتعفيش، يا دنيا يادنيا الطمع علي رأي مين قالي كانت بيت لمين دي حسبه بالملي، ياما ناس ملاها الغرور، ياما ناس ملاها الغرور".

من ناحية أخرى قرر طارق الشيخ طرح ألبومه الجديد، الذى يحمل اسم "وردة البيت" الشهر المقبل بعد تأجيلات كثيرة بسبب كورونا.

ويضم 8 أغان متنوعة، تعاون فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، من ضمنهم عزيز الشافعى وأشرف البرنس وطه الحكيم وتامر حجاج، وعصام حجاج وكريم عبد الوهاب وسيد شعبان عبد الرحيم وأحمد أمين وسامح الكومى وفضل الراوى وصلاح مندى، ومحمد النجار وإسلام شيبسى، ومن إنتاج مصطفى السويفى.

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