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حسين الشحات: سعيد بالفوز على الترجي التونسي.. وهدفنا التتويج باللقب

الأحد 27/يونيو/2021 - 12:32 ص
بوابة الفجر
علي نبوي
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أكد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على سعادته الكبيرة بالفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون مقابل، في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ليتأهل الفريق إلى المباراة النهائية بعد فوزه بنتيجة 4-صفر في مجموع لقاءي الذهاب والعودة.

وقال الشحات إنه سعيد للغاية بالهدف الذي سجله في شباك الترجي، والأهم هو تحقيق المكسب، وأبارك لجماهير الأهلي ومجلس إدارة النادي واللاعبين والجهاز الفني.

وأكد أن الترجي فريق كبير، وجميع لاعبي الأهلي كانوا جاهزين لتلك المباراة، مشيرًا إلى أن الفريق كان لديه حافز قوي من أجل تحقيق الانتصار والصعود إلى المباراة النهائية.

وأشار الشحات إلى أن محمد مجدي أفشة من أفضل اللاعبين على مستوى قارة إفريقيا، والهدف الذي سجله في شباك الترجي التونسي كان من كرة متفق عليها، ودائمًا ما نتحدث معًا من أجل لعب الكرة بهذه الطريقة، التي أسفرت عن الهدف الذي سجله في المباراة.

وأضاف أن جماهير النادي الأهلي دائمًا تساند اللاعبين، ولديها ثقة كبيرة في قدرات الفريق، والقادم سيكون أفضل، متمنيًا إسعادهم وتحقيق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح الشحات أن الأهلي لديه مواجهات مهمة في بطولة الدوري، وبعد ذلك سوف يبدأ الاستعداد للمباراة النهائية أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، مؤكدًا بأن هدف الجميع هو تحقيق اللقب لإسعاد جماهير النادي.

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