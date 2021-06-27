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حسين الشحات: سعيد بالفوز على الترجي التونسي.. وهدفنا التتويج باللقب
الأحد 27/يونيو/2021 - 12:32 ص
علي نبوي
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أكد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على سعادته الكبيرة بالفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف دون مقابل، في الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا، ليتأهل الفريق إلى المباراة النهائية بعد فوزه بنتيجة 4-صفر في مجموع لقاءي الذهاب والعودة.
وقال الشحات إنه سعيد للغاية بالهدف الذي سجله في شباك الترجي، والأهم هو تحقيق المكسب، وأبارك لجماهير الأهلي ومجلس إدارة النادي واللاعبين والجهاز الفني.
وأكد أن الترجي فريق كبير، وجميع لاعبي الأهلي كانوا جاهزين لتلك المباراة، مشيرًا إلى أن الفريق كان لديه حافز قوي من أجل تحقيق الانتصار والصعود إلى المباراة النهائية.
وأشار الشحات إلى أن محمد مجدي أفشة من أفضل اللاعبين على مستوى قارة إفريقيا، والهدف الذي سجله في شباك الترجي التونسي كان من كرة متفق عليها، ودائمًا ما نتحدث معًا من أجل لعب الكرة بهذه الطريقة، التي أسفرت عن الهدف الذي سجله في المباراة.
وأضاف أن جماهير النادي الأهلي دائمًا تساند اللاعبين، ولديها ثقة كبيرة في قدرات الفريق، والقادم سيكون أفضل، متمنيًا إسعادهم وتحقيق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا.
وأوضح الشحات أن الأهلي لديه مواجهات مهمة في بطولة الدوري، وبعد ذلك سوف يبدأ الاستعداد للمباراة النهائية أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، مؤكدًا بأن هدف الجميع هو تحقيق اللقب لإسعاد جماهير النادي.
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