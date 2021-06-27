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نكشف صاحبة صورة فرح ابن مصطفى قمر

الأحد 27/يونيو/2021 - 04:29 ص
بوابة الفجر
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أثارت صورة تم نشرها من حفل زفاف إياد الإبن الأكبر للفنان مصطفى قمر حالة من الجدل خصوصا بعد نسبتها لزوجة الفنان مصطفى قمر الثانية.

واتضح أن زوجة مصطفى قمر، أنها لم تحضر حفل الزفاف وأن صاحبة الصورة هي أسما القيشاوي زوجة النجم حمادة هلال وصديقة غادة عيسى الزوجة السابقة للنجم مصطفى قمر وأم إياد.

أسما ارتدت فستانا أنيقا محتشم كعادتها .كانت غادة ومصطفى قمر قد احتفلا بزفاف ابنهما الأكبر وسط حضور كبير لنجوم الفن والمجتمع.

نكشف صاحبة صورة فرح ابن مصطفى قمر
نكشف صاحبة صورة فرح ابن مصطفى قمر
نكشف صاحبة صورة فرح ابن مصطفى قمر
نكشف صاحبة صورة فرح ابن مصطفى قمر
نكشف صاحبة صورة فرح ابن مصطفى قمر
نكشف صاحبة صورة فرح ابن مصطفى قمر
نكشف صاحبة صورة فرح ابن مصطفى قمر
نكشف صاحبة صورة فرح ابن مصطفى قمر
نكشف صاحبة صورة فرح ابن مصطفى قمر
نكشف صاحبة صورة فرح ابن مصطفى قمر

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