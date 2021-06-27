نجم برشلونة يقترب من الرحيل

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن الفرنسي صامويل أومتيتي نجم برشلونة الإسباني بات قريبا من الرحيل عن النادي الكتالوني في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وأفادت إذاعة راديو كاتالونيا الإسبانية بأن نجم الدفاع الفرنسي سيعود إلى بطولة الدوري الفرنسي مرة أخرى.





وأشارت الإذاعة الإسبانية إلى أنه لم يتم الكشف عن النادي الذي سينضم إليه أومتيتي بالتحديد سيكون الانتقال على سبيل الإعارة.



