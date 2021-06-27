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نجم الأهلي السابق يختار رجل المباراة أمام الترجي

الأحد 27/يونيو/2021 - 12:36 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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تأهل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للمباراة النهائية في بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد فوزه على نظيره الترجي التونسي 3-0، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب «الأهلي we السلام» في إياب الدور نصف النهائي للبطولة، ليصعد الأهلي للنهائي بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وأشاد رمضان السيد نجم النادي الأهلي السابق بآداء لاعبي الفريق أمام الترجي التونسي ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة وتأهله إلى المباراة النهائية.

وقال السيد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’ عبر قناة ’’ Ten ’’ :"الأهلي لم يجد صعوبة في التفوق على الترجي ذهاباً وإياباً ، فالفريق التونسي لم يكن على المستوى المطلوب منذ مباراة رادس ، ولم يعُد كسابق عهده نتيجة لرحيل بعض اللاعبين المميزين ، كما أن بيتسو موسيماني أدار المباراتين بإقتدار ونجح في فرض أسلوبه خلال المواجهتين".

واختتم السيد :"محمد مجدي أفشة هو رجل المباراة الأول أمام الترجي ، نظراً لما قدمه على مدار شوطي اللقاء ومساهمته في الأهداف ومدى تأثيره الإيجابي على آداء الأهلي ، فهو لاعب مميز وليس له بديل في مركزه" .

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