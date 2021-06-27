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مدرب الأهلي: الجماهير تنتظر الشحات مثلما تنتقده.. وأغلقنا صفحة إفريقيا
الأحد 27/يونيو/2021 - 12:37 ص
أحمد عصام
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أكد سامي قمصان، مدرب النادي الأهلي، أنه يشكر جميع اللاعبين بعد التأهل لنهائي إفريقيا والفوز على الترجي التونسي ذهابا وايابا.
وقال قمصان خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "أشكر جميع اللاعبين الذين يعلمون قيمة قميص الأهلي، الترجي لم يفاجئنا، وضعنا السيناريو من قبل المباراة".
وأكمل: "سنركز في مباريات الدوري الفترة المقبلة، سنعود للتدريبات ونركز في القادم ونغلق صفحة إفريقيا".
وأضاف: "تبديل طاهر محمد طاهر لأنه يملك إنذار وخشينا من حصوله على بطاقة صفراء ثانية".
وتابع: "حسين الشحات من اللاعبين المميزين جدا، بحجم ما يتعرض له من انتقادات على قدر ما تنتظره الجماهير".
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