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الأرصاد تصدم المصريين بشأن حرارة الجو (فيديو)

الأحد 27/يونيو/2021 - 12:44 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الصيف بدأ رسميًا يوم 21 يونيو، والبلاد تقع تحت تأثير منخفض الهند الموسمي، والذي أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة.

وأشارت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنّ درجة الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 4 درجات، حيث تصل شدتها على القاهرة إلى 38 درجة، منوهة بأن استمرار ارتفاع الحرارة مستمر حتى الأسبوع المقبل.

وأضافت أن نسبة الرطوبة تشهد ارتفاعًا بدرجة كبيرة، حيث تصل ليلًا إلى 90%، بينما تصل نهارًا إلى 40%، موضحة أنّ ارتفاع الرطوبة هو ما يزيد من شعورنا بحرارة الجو.

وعن عدم تبريد التكييف الجو عند تشغيله، قالت: "لأن الرطوبة مرتفعة، فالتكييف مش قادر يبرد الجو بشكل كبير، فضلًا عن ارتفاع الحرارة".

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