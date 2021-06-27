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شادي محمد يتحدث عن فوز الأهلي امام الترجي في دوري الأبطال

الأحد 27/يونيو/2021 - 12:40 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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قال شادي محمد، قائد الأهلي السابق، إن الفريق الأحمر حقق فوزا مستحقا على حساب الترجي التونسي في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت.

وأضاف شادي محمد خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، إن الأهلي اعتاد دائما الرد في الملعب، وعدم التطرق للاهانات أو الاستفزازات التي يتعرض لها خارج الملعب.
وأفاد شادي محمد، إن لاعبي الأهلي كانوا رجالا، واستطاعوا فرض سيطرتهم على مباراتي الذهاب والإياب، مضيفا :” أعجبتني طريقة لعب موسيماني أمام الترجي حيث اعتمد على استنفاذ طاقة الخصم”.

وتابع: ”من الصعب أن يكسب الأهلي خارج ملعبه، ثم يخسر على أرضه، موسيماني أثبت نفسه وبشدة وبات أحد أفضل المدربين في تاريخ الأهلي”.

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