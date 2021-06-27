رئيس الزمالك: الأخبار المثارة حول عقد بن شرقي تهدد استقرار النادي









قال حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، إن الأخبار المثارة حول عقد النجم ا لمغربي أشرف بن شرقي تهدد استقرار النادي النادي الأبيض.





وأضاف حسين لبيب خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :” لسنا ضد النقد، ولكن لماذا أخبار الزمالك فقط، ماتكون حديث وسائل الإعلام، واجبنا حماية النادي الذي نمثله، ولكن عندما تتردد أنباء خاطئة عن الزمالك لن نصمت”.





وأكمل:” الزمالك صرف مقدم عقد زيزو شيكات وليست نقدا، ونسير بخطوات ثابتة للحفاظ على قوام الفريق الأساسي، وماتردد عن المبالغ التي طلبها بن شرقي لتجديد عقده خاطئة، ولصالح من تتردد هذه الأخبار”.





وأردف:” جلسنا مع أشرف بن شرقي، لنضع الخطوط العريضة حول العقد الجديد، ولم يتم التطرق إلى قيمة العقد، مثلما تردد ببعض وسائل الإعلام”.



