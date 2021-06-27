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يوسف الحسيني:70% من الشعب يحصل على خبز مدعم (فيديو)

الأحد 27/يونيو/2021 - 02:00 ص
يوسف الحسيني
يوسف الحسيني
كساب أحمد
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قال الإعلامي يوسف الحسيني، إن عدد المستفيدين من بطاقة التموين يقدر بـ63 مليونًا أي ما يقدر بـ60 من الشعب المصري، أما المستفيدين من الخبز المدعم فيقدر بـ73 مليون مواطن أي ما يقدر بـ70 % من الشعب المصري.

وتابع "الحسيني"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع على فضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء السبت: "مين قال إن مصر ألغت الدعم، في ناس قاصدة ما تلحظش عن عمد ما يحدث في الدولة، في ناس مش عايزة تشوف".

وأضاف أن الدولة تعمل على توفير السلع للمواطن بالأسعار المعقولة، في ظل وجود رأسمالية متوحشة لا تفكر إلا في تحقيق الأرباح.

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