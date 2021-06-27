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تشكيل هولندا ضد التشيك في دور الـ16 بكأس أمم أوروبا (يورو 2020)

الأحد 27/يونيو/2021 - 12:44 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه منتخب هولندا نظيره منتخب التشيك اليوم الأحد ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية. 

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأحد فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب بوشكاش أرينا الدولي فى المجر. 

 وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: ستيكلينبرج.

الدفاع: انهولت -  بليند -  دي فري - دي ليخت -  دومفريس.

الوسط: دي يونج  - جرافينبيرج -  فينالدوم.

الهجوم: ديباي-  مالين.

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