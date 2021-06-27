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موعد مباراة هولندا ضد التشيك في دور الـ16 بكأس أمم أوروبا (يورو 2020)
الأحد 27/يونيو/2021 - 12:46 ص
علي ماهر حلمي
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يواجه منتخب هولندا نظيره منتخب التشيك اليوم الأحد ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية.
ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأحد فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب بوشكاش أرينا الدولي فى المجر.
وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الأمم الأوروبية فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وكان منتخب هولندا قد تأهل الي دور ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية بعد التأهل كأول المجموعة بينما جاء منتخب التشيك ثانيا فى مجموعته.
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