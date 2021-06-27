موعد مباراة هولندا ضد التشيك في دور الـ16 بكأس أمم أوروبا (يورو 2020)

يواجه منتخب هولندا نظيره منتخب التشيك اليوم الأحد ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأحد فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب بوشكاش أرينا الدولي فى المجر.





وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الأمم الأوروبية فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.



