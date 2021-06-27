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موعد مباراة إيطاليا المقبلة في ربع نهائي كأس أمم أوروبا (يورو 2020)

الأحد 27/يونيو/2021 - 12:51 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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حقق منتخب إيطاليا فوزا هاما على نظيره منتخب النمسا بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات دور ثمن نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية. 

وبهذه النتيجة يصعد منتخب إيطاليا الي دور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأوروبية بينما ودع منتخب إيطاليا البطولة.

ومن المقرر ان يواجه منتخب ايطاليا الفائز من مباراة البرتغال و بلجيكا يوم الجمعة المقبلة على ملعب بايرن ميونخ فى ألمانيا.

وتذاع المباراة بين على قناة بي ان سبورت ١ المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الأمم الأوروبية فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

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