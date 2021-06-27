بسبب "فتاة الفستان".. مايا مرسي توجه رسالة إلى "بنات مصر"

قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إنها تواصلت مع رئيس جامعة طنطا لبحث أزمة الطالبة حبيبة طارق، والمعروفة إعلاميا بـ "فتاة الفستان"، مشيرة إلى أنه تم تحويل الأمر إلى النائب العام.





وأشارت "مرسي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء السبت، إلى أنه سيكون هناك تحقيقًا في الواقعة، مضيفة: "صعب عليا اللي حصل للفتاة، وليه المراقبة تضايق البنت بهذا الشكل أثناء الامتحان".





وأضافت رئيس المجلس القومي للمرأة، أنّ المراقبين ليس دورهم سؤال الطلاب عن ديناتهم، متابعا: "بقينا نتدخل في حرية الآخرين.. تروح جنازة تلاقي حد يقولك طول الطرحة".



