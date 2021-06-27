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مانشستر يونايتد يستغنى عن نجميه

الأحد 27/يونيو/2021 - 12:53 ص
بوابة الفجر
ريهام عبدالمحسن
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كشفت تقارير صحفية عالمية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي قرر الاستغناء عن إثنين من نجوم الفريق في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت شبكة ESPN العالمية بأن مانشستر يونايتد يرغب في بيع مهاجمه الفرنسي أنتوني مارسيال ونجم خط الوسط الهولندي دوني فان بيك.

وأوضحت الشبكة العالمية أن قرار البيع يأتي من أجل جمع الأموال اللازمة للصفقات التي تعمل إدارة الشياطين الحمر على إتمامها على رأسها التعاقد مع الإنجليزي جادون سانشو نجم بروسيا دورتموند الألماني.

وأكدت الشبكة العالمية أن بعض التقارير الصحفية تحدثت عن اهتمام ريال مدريد الإسباني بالتعاقد مع مارسيال الذي لم يتطور بالشكل الكافي على الرغم من امتلاكه إمكانيات ممتازة.

وألمحت الشبكة العالمية أن فان دي بيك الذي خاص موسماً مع المان يونايتد لا يبدو أن له مكان أساسي في تشكيلة المدير الفني للشياطين الحمر النرويجي أولي جونار سولشاير.
 
 

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