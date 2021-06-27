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"الأوقاف": الإمام حديث التعيين يحصل على 4775 جنيهًا (فيديو)

الأحد 27/يونيو/2021 - 03:46 ص
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور عبد الله حسن، مساعد وزير الأوقاف لشؤون المتابعة، إن الوزارة استردت أعيان وقفية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيمة تصل لـ7 مليار جنيه، وخلال هذا العام فقط استعادت 36 وقفًا يقدر بقيمة 880 مليون جنيه.

وتابع "حسن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء السبت، أن البعض وضع يده على أراضي الأوقاف، مشيرًا إلى أن حق الوقف لا يسقط أبدًا بالتقادم، وهناك توجيه شديد بالحصول على جميع الأوقاف التي عليها وضع يد بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة.

ولفت إلى أن هيئة الأوقاف في هذا العام حققت إيراد يقدر بـ1.8 مليار جنيه، بنسبة 186% عن الإيرادات التي تحققت في عام 2014، مشيرًا إلى أن إيراد الوقف يُنفق على تحسين أحوال الأئمة، حيث ارتفع بدل صعود المنبر إلى 1000 جنيه، إضافة إلى 800 جنيه لحملة الماجستير و1000 جنيه لحملة الدكتوراه، مشيرًا إلى أن إجمالي دخل الإمام حديث التعين على الدرجة الثالثة من الحاصلين على الدكتوراه وصل لـ 4775 جنيهًا.

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