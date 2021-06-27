"الأوقاف": الإمام حديث التعيين يحصل على 4775 جنيهًا (فيديو)

قال الدكتور عبد الله حسن، مساعد وزير الأوقاف لشؤون المتابعة، إن الوزارة استردت أعيان وقفية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بقيمة تصل لـ7 مليار جنيه، وخلال هذا العام فقط استعادت 36 وقفًا يقدر بقيمة 880 مليون جنيه.





وتابع "حسن"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الاولى"، بالتلفزيون المصري، مساء السبت، أن البعض وضع يده على أراضي الأوقاف، مشيرًا إلى أن حق الوقف لا يسقط أبدًا بالتقادم، وهناك توجيه شديد بالحصول على جميع الأوقاف التي عليها وضع يد بالتعاون مع جميع مؤسسات الدولة.



